Milan, Gazidis: “La nostra una squadra giovane che cresce bene. Ibrahimovic? Ho una speranza” (Di martedì 25 agosto 2020) Il mercato del Milan non sarà privo di colpi fantasmagorici, l'obiettivo numero 1 è quello di trattenere Zlatan Ibrahimovic.L'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, intervenuto in conferenza stampa accompagnato da Paolo Maldini e Frederic Massara, ha illustrato gli obiettivi del club di Via Aldo Rossi in vista della prossima stagione."Siamo molto felici di essere qua per parlare della nuova stagione. Il Covid-19 è stata una sfida importantissima per noi e per la nostra comunità, il calcio ha un ruolo importante nel ritorno alla normalità ma dobbiamo farlo con responsabilità. Ci mancano i nostri tifosi, vogliamo farli tornare ma solo quanto sarà perfettamente sicuro dal punto di vista sanitario. Abbiamo una squadra ... Leggi su mediagol

AntoVitiello : Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro l… - DiMarzio : #Milan, #Gazidis e #Maldini sui piani di #calciomercato - ruiu19 : E come hanno fatto Inter, Napoli, Lazio e Roma a incrementare i rispettivi fatturati del 60/70% in dieci anni con g… - MilanForever81 : RT @SimoneCristao: Siamo LIVE per un commento alle parole di oggi di Gazidis, Maldini e Massara e per le ultime di mercato (da Rebic in giù…