Migranti, Salvini: «Lamorgese criminale. E se torna il virus sappiamo chi è il colpevole» (Di martedì 25 agosto 2020) Salvini va giù durissimo. La Lamorgese «è una criminale» per la gestione dell’immigrazione clandestina. Il leader della Lega lo dice a In Onda su La7. Il conduttore Luca Telese gli chiede di confermare il post sul suo blog dove campeggia una foto della ministra dell’Interno – insieme al premier Giuseppe Conte e a Teresa Bellanova – con la scritta Altri 58 positivi a Lampedusa, complici o criminali?. Per lei è una criminale?, chiede il giornalista. «Sì, certo», taglia corto il numero uno di via Bellerio. Salvini: «Lamorgese ha quadruplicato gli sbarchi» Salvini Accusa il governo e la Lamorgese in particolare. «Quadriplicare gli sbarchi è favoreggiamento ... Leggi su secoloditalia

