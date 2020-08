Meteo fine agosto, la ROTTURA D’ESTATE è servita. Ecco cosa aspettarsi (Di martedì 25 agosto 2020) Il peggioramento Meteo atteso sul finire della settimana si preannuncia massiccio, in quanto è attesa l’intrusione di una vera perturbazione ben organizzata. L’impulso perturbato sarà sospinto da una profonda depressione che si scaverà sul Nord Atlantico e si protenderà verso la Penisola Iberica. Tutta la saccatura sembra aver le intenzioni di avanzare verso est e invadere, almeno in parte, il Mediterraneo Centrale. Buona parte d’Italia potrebbe essere coinvolta dal passaggio perturbato sostenuto da aria molto fresca che spodesterà l’anticiclone afromediterraneo. Ci sarebbero pertanto evidenti ripercussioni sul prosieguo dell’estate e sarebbe il primo vero fronte a riuscire a penetrare così a sud, un segnale di evidente declino stagionale. Questo guasto Meteo, se ... Leggi su meteogiornale

Dopo il passaggio perturbato di oggi, lunedì 24 agosto 2020, sul Piemonte ci saranno tre giorni di caldo asciutto, con il ritorno delle massime a 32-33 gradi. Ma un nuovo cambiamento è previsto tra ve ...