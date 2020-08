Lega Pro; confermata suddivisione gironi serie C (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 25 AGO - Il Consiglio direttivo di Lega Pro, riunito in videoconferenza, ha positivamente valutato le domande di ammissione al campionato serie C 2020-2021, entro il termine del 24 ... Leggi su corrieredellosport

Il Consiglio direttivo di Lega Pro, riunito in videoconferenza, ha positivamente valutato le domande di ammissione al campionato Serie C 2020-2021, entro il termine del 24 agosto, dalle quattro societ ...

