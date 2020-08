Irama: "Non butto la mia vita sui social e non amo le discoteche. Giusto chiuderle: non sono sicure" (Di martedì 25 agosto 2020) È il golden boy della musica italiana ma non chiamatelo “re dell’estate” o “discotecaro”. E non lasciatevi ingannare dalla faccia pulita di Irama perché il suo viso nasconde un animo artistico più maturo, intimo e complesso. I tatuaggi e la passione per il rock sono infatti la testimonianza di un artista eclettico, non scontato e con ancora tanta fame.Con il singolo Mediterranea ha conquistato due dischi di platino, ha scalato le classifiche della maggiori radio italiane e in un mondo senza Covid-19 sarebbe l’idolo delle discoteche. Ma l’estate non è ancora finita e il 28 agosto Irama pubblicherà l’Ep Crepe. Il disco trae ispirazione dalla kintsugi, la celebre pratica giapponese che consiste nella riparazione di oggetti in ceramica ... Leggi su huffingtonpost

