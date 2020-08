Fisco, tutto pronto per i controlli dell’Agenzia delle Entrate (Di martedì 25 agosto 2020) Al rientro della pausa estiva ci aspettano molte novità sui controlli fiscali, sia per le normative recentemente Entrate in vigore che per i provvedimenti presi durante l’emergenza Covid. Secondo le novità del decreto Agosto, i controlli fiscali saranno oggetto di un rallentamento, ma non si fermeranno mai del tutto. Lo scopo è quello di non andare ad aggravare i problemi di liquidità che affliggono contribuenti e aziende da mesi. Notifica dei soli atti indifferibili e urgenti Uno dei provvedimenti scaturiti dalla pandemia è la notifica dei soli atti impositivi urgenti e non rinviabili. Scopo della misura, dare un po’ di respiro alle imprese martoriate dall’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Come ha spiegato Il Sole 24 Ore, vanno sicuramente annoverate ... Leggi su quifinanza

