Elisabetta Gregoraci su Chi prima delle notizia di Briatore: “Entro nella casa da single, mi metterò a nudo” (Di martedì 25 agosto 2020) “Il Grande Fratello Vip sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un’avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente. È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po’ d’evasione” queste le parole di Elisabetta Gregoraci nella sua intervista per la rivista Chi fatta prima delle notizie sulle condizioni di salute di Flavio Briatore. La Gregoraci, con questa intervista, confermava e conferma la sua presenza nella casa del Grande Fratello VIP 5. Una presenza che però a questo punto, potrebbe essere a rischio. La Gregoraci se la sentirà di lasciare da solo suo figlio, visto quello che sta succedendo a ... Leggi su ultimenotizieflash

ahoy_boy98 : “Entro nella Casa da single ma non escludo di potermi innamorare, sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe… - FilmNewsItaly : Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: 'Mi metterò a nudo' - BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: “Entro da single”, nel mentre il suo ex marito è ricoverato per Covid-… - PrimaPaginaNews : RT @PrimaPaginaNews: Gossip, @ElisabettaGreg3 Gregoraci a '#Chi ': 'Al Grande Fratello VIP mi metterò a nudo senza filtri' - PrimaPaginaNews : Gossip, @ElisabettaGreg3 Gregoraci a '#Chi ': 'Al Grande Fratello VIP mi metterò a nudo senza filtri'… -