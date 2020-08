Decreto Agosto: sussidi, sgravi e proroghe dal valore di 13,2 miliardi (Di martedì 25 agosto 2020) Con il Decreto Agosto, il Governo si impegna a fronteggiare l’emergenza Coronavirus sostenendo ulteriori misure anti-crisi e interventi a favore di lavoratori, cittadini e aziende – per un valore di 13,2 miliardi. Hanno valore di 13,2 miliardi, gli interventi introdotti o rifinanziati con il Decreto Agosto disposto dal governo per far fronte alla crisi provocata … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Gli ultimi pasticci del decreto agosto. “Salvo intese”? Pure “salvo svarioni”. Esclusa l… - AzzolinaLucia : Ho firmato il decreto per lo stanziamento di oltre 3,6 milioni di euro per il Comune e la Provincia di Alessandria,… - MinLavoro : #COVID19 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il #DecretoAgosto. Tra gli altri interventi, il provvedimento prevede nov… - missypippi : RT @dottorbarbieri: Un rapido podio degli orrori del DL 104/2020, più noto come 'decreto Agosto'. Medaglia di bronzo all'art. 58, in quanto… - MCampomenosi : RT @dottorbarbieri: Un rapido podio degli orrori del DL 104/2020, più noto come 'decreto Agosto'. Medaglia di bronzo all'art. 58, in quanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Agosto Decreto Agosto: cos’è, cosa prevede testo in conversione, bonus novità The Italian Times Il 28 e 29 agosto la prima edizione del Metaponto Film Network

Si terrà a Bernalda e Metaponto il 28 e 29 agosto la prima edizione del Metaponto Film Network, un business event cinematografico rivolto principalmente ai documentari ed agli esordi, che si propone c ...

Flavio Briatore positivo al Covid: è ricoverato al San Raffaele di Milano: «Stabile e in buone condizioni»

Flavio Briatore è ricoverato da domenica 23 agosto al San Raffale di Milano — con febbre e globuli bianchi bassi (leucopenia) — per aver contratto il Covid. Secondo quanto risulta al Corriere, oggi so ...

Si terrà a Bernalda e Metaponto il 28 e 29 agosto la prima edizione del Metaponto Film Network, un business event cinematografico rivolto principalmente ai documentari ed agli esordi, che si propone c ...Flavio Briatore è ricoverato da domenica 23 agosto al San Raffale di Milano — con febbre e globuli bianchi bassi (leucopenia) — per aver contratto il Covid. Secondo quanto risulta al Corriere, oggi so ...