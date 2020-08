Covid, crescono i positivi: 236 contagi nel casertano. Focolaio ad Aversa (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Sono 236 i positivi attuali al Coronavirus nel casertano, diciassette in più rispetto a ieri, quando l’incremento era stata molto più marcato, con 32 casi in più del giorno precedente. Numeri che confermano il trend in continua crescita ormai da qualche settimana, quando i positivi attuali sembravano andare verso lo zero. Nel frattempo sono emersi vari focolai: il più preoccupante, stando almeno ai dati numerici, è ad Aversa, dove sono 41 i casi emersi negli ultimi giorni, e riguardanti soprattutto ragazzi tornati da vacanze all’estero. A Roccamonfina sono 23 invece le positività accertate, anch’esse collegate a persone che hanno fatto vacanza fuori Italia. ... Leggi su anteprima24

L'abbiam capito: il Covid 19 è imprevedibile. Così, quando in marzo e aprile scorsi, sentendoci ripetere come un mantra #Iorestoacasa si pensava che avremmo passato mesi e mesi blindati, vivendo le tr ...

