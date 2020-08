Covid, a Montecarlo chiuso il ristorante Cipriani di Briatore (Di martedì 25 agosto 2020) Il ristorante Cipriani di Montecarlo, di proprietà di Flavio Briatore, è stato chiuso a scopo precauzionale per il rischio di contagi da coronavirus, dopo che un membro del personale esterno e uno ... Leggi su tgcom24.mediaset

Milano, 25 agosto 2020 - Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus all'ospedale San Raffaele di Milano. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva, second ..."Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore… Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici, a parlare: Flavio è stato ricoverato ...