Coronavirus, a Boston un convegno è stato ‘super diffusore’ nel mondo. “Ora sappiamo cosa può succedere in un singolo evento” (Di martedì 25 agosto 2020) Un meeting a fine febbraio a Boston è stato identificato come cluster di Coronavirus ‘super diffusore’, con 98 persone – tra i 175 partecipanti e i loro famigliari – risultate positive al Covid. A certificarlo è stata un’analisi genomica pubblica su ‘MedRxiv’, che ha analizzato 800 genomi di Coronavirus, scoprendo che i virus portatori della mutazione caratteristica della conferenza hanno infettato centinaia di persone nell’area di Boston e oltre. La ricerca è stata condotta dal Broad Institute, dal Massachusetts General Hospital e dal Dipartimento di sanità pubblica del Massachusetts. L’evento in questione era l’appuntamento annuale della società farmaceutica Biogen, al quale hanno partecipato anche molti ... Leggi su ilfattoquotidiano

