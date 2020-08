Cliente del supermercato rifiuta di essere servito dalla commessa "perché è nera" (Di martedì 25 agosto 2020) “Non voglio essere servito da lei perché è nera”. Sarebbe stata questa la frase pronunciata da un Cliente di un supermercato della catena Unicoop di Pistoia. A denunciare l’episodio nelle scorse ore sono giunti i sindacati Filcams Cgil e Rsu del negozio Unicoop della cittadina toscana.“Un Cliente - scrivono in una nota Filcams Cgil e Rsu dell’Unicoop Pistoia -, davanti al banco gastronomia, in presenza di altri clienti e degli addetti, ha affermato di non voler essere servito dall’addetta, in quel momento disponibile, perché nera”.“Chiediamo alla cooperativa di agire nei confronti di questo ... Leggi su huffingtonpost

