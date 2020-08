Brescia, autopsia su 24enne morta in casa: uccisa da mix di droghe pesanti (Di martedì 25 agosto 2020) commenta Francesca Manfredi, la 24enne trovata morta in casa a Brescia dopo una festa con gli amici, è deceduta a causa di un mix di droghe pesanti. L'autopsia, che ha evidenziato la presenza di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Fabio19653763 : RT @MediasetTgcom24: Brescia, autopsia su 24enne morta in casa: uccisa da mix di droghe pesanti #brescia - discoradioIT : #cronaca: Francesca Manfredi, la 24enne trovata morta in casa a #Brescia dopo una festa in casa, è deceduta a causa… - UnioneSarda : Francesca, morta in casa a #Brescia a 24 anni. L'autopsia conferma: 'Mix di droghe pesanti' - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Brescia, autopsia su 24enne morta in casa: uccisa da mix di droghe pesanti #brescia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Brescia, autopsia su 24enne morta in casa: uccisa da mix di droghe pesanti #brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia autopsia Brescia, autopsia su 24enne morta in casa: uccisa da mix di droghe pesanti TGCOM Brescia, autopsia su 24enne morta in casa: uccisa da mix di droghe pesanti

Francesca Manfredi, la 24enne trovata morta in casa a Brescia dopo una festa con gli amici, è deceduta a causa di un mix di droghe pesanti. L'autopsia, che ha evidenziato la presenza di massicce dosi ...

Francesca Manfredi morta a Brescia, indagati i due amici che l’hanno messa in una vasca invece di chiamare il 112

Quasi tre giorni di sballo. Di divertimento sfrenato a suon di musica, alcol e droghe. Pesanti. Un viaggio senza ritorno per Francesca Manfredi: è stata trovata priva di vita la mattinata inoltrata di ...

Francesca Manfredi, la 24enne trovata morta in casa a Brescia dopo una festa con gli amici, è deceduta a causa di un mix di droghe pesanti. L'autopsia, che ha evidenziato la presenza di massicce dosi ...Quasi tre giorni di sballo. Di divertimento sfrenato a suon di musica, alcol e droghe. Pesanti. Un viaggio senza ritorno per Francesca Manfredi: è stata trovata priva di vita la mattinata inoltrata di ...