Bimbo ucciso di botte a 21 mesi, la scoperta choc sulla mamma: “Evan poteva salvarsi” (Di martedì 25 agosto 2020) La procura di Siracusa aveva aperto un fascicolo su Letizia Spatola dopo che il figlio Evan Giulio Lo Piccolo a inizio luglio era finito all’ospedale di Noto con una frattura alla clavicola. I medici hanno mandato il referto ai carabinieri di Rosolini che hanno avviato un’indagine sulla donna, ma l’inchiesta non è riuscita a impedire l’uccisione del bambino, morto il 17 agosto. Letizia Spatola è stata arrestata insieme al nuovo compagno, Salvatore Blanco, con l’accusa di omicidio volontario e maltrattamenti. Come riporta La Stampa, il padre del piccolo, Stefano, 26 anni, genovese, insiste sulla richiesta di giustizia per il suo bambino. E proprio il padre si è detto ieri «sorpreso» del fatto che l’esposto presentato il 6 agosto scorso dal suo avvocato Federica Tartara in Procura sia ... Leggi su caffeinamagazine

