Bielorussia | Ue prepara sanzioni mirate | venerdì riunione Osce

BRUXELLES - L'Ue sta mettendo a punto "sanzioni mirate contri i risponsabili della repressione violenta" delle manifestazioni "che non abbiano ripercussioni negative sui cittadini". Lo ha detto il ...

Le proteste in Bielorussia sono partite subito dopo le elezioni che hanno confermato come presidente l’uscente Aleksandr Lukashenko con oltre l’80% delle preferenze. Uno scenario da “euromaidan” che s ...

BRUXELLES - L'Ue sta mettendo a punto "sanzioni mirate contri i risponsabili della repressione violenta" delle manifestazioni "che non abbiano ripercussioni negative sui cittadini". Lo ha detto il seg ...

