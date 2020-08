Barcellona nel caos: Messi via, i tifosi protestano e il presidente Bartomeu rassegna le dimissioni (Di martedì 25 agosto 2020) Barcellona nel caos. Incredibile quanto successo nelle ultime ore, con la situazione precipitata dopo il fax inviato da Messi al club. L’argentino ha espresso la volontà di lasciare i catalani esercitando la clausola presente nel proprio contratto, anche se i bluagrana sono passati alle vie legali. La notizia non è stata presa bene dai tifosi del Barcellona, con un nutrito gruppo di sostenitori riunitosi nei pressi del Camp Nou in segno di protesta. I supporters chiedevano a gran voce le dimissioni del presidente Bartomeu e, stando a quanto riporta ‘TycSports’, sarebbero stati accontentati. Il numero uno blaugrana infatti avrebbe deciso di dimettersi in seguito alla riunione straordinaria del consiglio del club. In ... Leggi su calcioweb.eu

