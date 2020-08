Aumento tasse dal 2000 al 2020: +166 miliardi, i numeri Cgia (Di martedì 25 agosto 2020) C’è state un forte Aumento tasse negli ultimi 20 anni, ovvero nel lasso di tempo che va dal 2000 al 2019: a rivelarlo è l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, che ha rivelato come negli ultimi 20 anni i contribuenti italiani hanno pagato ben 166 miliardi di euro in più. Infatti, nel 2000 l’erario e gli enti locali avevano incassato in totale 350,5 miliardi di euro, mentre nel 2019 il gettito è salito a 516,5 miliardi di euro. La crescita nell’ultimo ventennio è stata del 47,4%, ovvero 3,5 punti percentuali in più rispetto all’Aumento registrato negli ultimi 20 anni dal Pil nazionale espresso in termini nominali (+43,9%). Aumento ... Leggi su termometropolitico

