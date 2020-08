Zoom for Home, ecco il touchscreen per le videochiamate in alta qualità (Di lunedì 24 agosto 2020) Si chiama Zoom for Home ed è il nuovo dispositivo pensato appositamente per le videochiamate lanciato dal celebre servizio che tanto ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi. È un touchscreen da 27 pollici realizzato in collaborazione con DTEN ME e integra una serie di soluzioni tecniche che dovrebbero garantire un vero e proprio salto di qualità con le chiamate in video. Costa però 599 dollari (una cifra dunque sostenuta) e non è stata ancora comunicata una data per la commercializzazione in Europa e in Italia. Nella cornice superiore del touchscreen da 27 pollici sono state collocate tre webcam intelligenti. Queste sono coadiuvate da ben otto microfoni che, oltre a catturare in maniera particolarmente efficace la voce dell’utente, garantiranno anche la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Zoom for Home, ecco il touchscreen per le videochiamate in alta qualità) Playhitmusic - - divinacucina : Taralli al VINO. Cookie recipe for tomorrow's zoom class Taste Puglia. Info in bio @ Divina Cucina - WIISItaly : ?? Oggi h.17 si terrà un dibattito organizzato da @WIIS_Global sull'impatto internazionale della guerra in Siria e s… - ritatotzz : Zoom for fun ahahahahahhahaha sorna - coachgiuliani : ?? #zoom meeting . ?? Giornata di formazione, oggi corso di aggiornamento per allenatori di #superlega polacca ???? ?? T… -

Ultime Notizie dalla rete : Zoom for Zoom for Home, ecco il touchscreen per le videochiamate in alta qualità Il Fatto Quotidiano Mi 10 Ultra, anche l'Europa lo vuole: petizione per convincere Xiaomi

Mi 10 Ultra, si sa, non arriverà in Europa. La decisione da parte di Xiaomi di non commercializzare lo smartphone annunciato un paio di settimane fa al di fuori dei confini cinesi non è piaciuta a tan ...

Emily Ratajkowski completamente nuda: lo zoom proprio lì lascia i fan senza parole

Emily Ratajkowski completamente nuda nell’ultimo scatto condiviso sui social: lo zoom proprio lì infiamma Instagram. Emily Ratajkowski completamente nuda nell’ultimo scatto condiviso sui social: lo zo ...

Mi 10 Ultra, si sa, non arriverà in Europa. La decisione da parte di Xiaomi di non commercializzare lo smartphone annunciato un paio di settimane fa al di fuori dei confini cinesi non è piaciuta a tan ...Emily Ratajkowski completamente nuda nell’ultimo scatto condiviso sui social: lo zoom proprio lì infiamma Instagram. Emily Ratajkowski completamente nuda nell’ultimo scatto condiviso sui social: lo zo ...