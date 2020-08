Virus dance (Di lunedì 24 agosto 2020) Dalla “Febbre del Sabato Sera” al Covid-19. La decisione del governo di combattere la pandemia anche ordinando la chiusura delle discoteche in tutta Italia fino al 7 settembre corrisponde a simili decisioni che sono state prese anche da altri governi, ma rischia di dare al settore un colpo definitiv Leggi su ilfoglio

Dalla “Febbre del Sabato Sera” al Covid-19. La decisione del governo di combattere la pandemia anche ordinando la chiusura delle discoteche in tutta Italia fino al 7 settembre corrisponde a simili dec ...

Ecco «Urban Dance»: l’arte della mutazione sociale. Tagliente: colori a sorpresa

TARANTO - Gioia Tagliente, trentacinquenne artista tarantina «adottata» da Roma, dalla forte espressività colorata, la sua opera Urban Dance appare il grido di una società scossa dal Covid. Le sue pen ...

