“Un cliente del supermercato ha rifiutato di essere servito dall’addetta di colore”: la Cgil denuncia episodio di razzismo a Pistoia (Di lunedì 24 agosto 2020) Rifiuta di essere servito dall’addetta al banco gastronomia perché di colore: l’episodio di razzismo, accaduto in un supermercato Coop di Pistoia, è stato denunciato dai sindacati Filcams Cgil e Rsu del negozio Unicoop. “Un cliente – scrivono in una nota congiunta – davanti al banco gastronomia, in presenza di altri clienti e degli addetti, ha affermato di non voler essere servito dall’addetta, in quel momento disponibile, perché nera“. I sindacati fanno appello alla cooperativa, chiedendo di prendere provvedimenti nei confronti del cliente: “Siamo convinti che ogni episodio di ... Leggi su ilfattoquotidiano

