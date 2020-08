Ufficiale: Lecco, ingaggiato Celjak (Di lunedì 24 agosto 2020) Con un comunicato Ufficiale il Lecco ha reso noto l’ingaggio del terzino Vedran Celjak. Terzino destro classe 1991, è cresciuto nelle giovanili del NK Zagabria, con cui ha esordito nella massima serie. In Italia ha vestito le maglie di Sampdoria, Pergocrema, Grosseto, Padova, Benevento, Alessandria, Sambenedettese e Avellino. Foto: sito Ufficiale Lecco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La Luciana Mosconi Ancona comunica l’avvenuto accordo per la stagione sportiva 2020/2021 con l’atleta Luca Rattalino che sarà a disposizione di coach Stefano Rajola a partire dal prossimo 21 settembre ...

GIOVANILI: IL “BENVENUTO” DALLA CALCIO LECCO AL G.S.O. BALLABIO NELLA BLUCELESTE ACADEMY

LECCO – Il G.S.O. Ballabio entra a far parte del progetto ‘Bluceleste Academy‘. La società sportiva dell’Oratorio di Ballabio aderisce infatti all’iniziativa di affiliazione per la valorizzazione dei ...

