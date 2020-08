Tour di Matteo Salvini nel Salernitano, le tappe per presentare i candidati (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Un anno e quattro mesi dopo il comizio a Portanova, Matteo Salvini rimetterà piede a Salerno. Il 6 maggio 2019 giunse in città da ministro dell’interno del governo gialloverde (da lì a poco, dal Papeete avrebbe voluto far cadere l’esecutivo ottenendo, però, la costituzione dell’attuale maggioranza); il 25 agosto parlerà da leader dell’opposizione e da segretario nazionale della Lega. “Salvini visiterà Salerno e incontrerà tutti i simpatizzanti del partito”, si legge nella nota della Lega Salerno che prosegue con le tappe del Tour. “Alle ore 20 di martedì 25 agosto la presentazione dei candidati alla Regione presso il Grand Hotel Salerno. Mercoledì 26 agosto ... Leggi su anteprima24

