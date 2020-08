«Tenet» è un film sulle inversioni temporali che dificilmente avrai voglia di rivedere (Di lunedì 24 agosto 2020) Guardando Tenet, l'ultimo clamoroso blockbuster del grande pensatore Christopher Nolan – per non parlare del fatto che è il film che riapre ufficiosamente i cinema in tutti gli Stati Uniti – devi chiederti quale particolare trauma infantile lo abbia portato a essere così ossessionato dall'idea del tempo. Da bambino non ha mai messo da parte abbastanza gettoni per quell'orologio da polso Sugar Puffs? Aveva una sveglia che non segnava mai l'ora giusta e lo faceva sempre arrivare in ritardo per le lezioni di cinema? Aveva un timer per le uova che era solo spazzatura? Comunque sia, la sua ossessione per il piegare il tempo alla sua volontà è più chiara che mai con Tenet, un film che abbaglia e stupisce, ma che non ha mai senso come vorresti. La prima idea di cosa ... Leggi su gqitalia

