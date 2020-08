Smart working: servono nuove regole, parla Landini (Cgil) (Di lunedì 24 agosto 2020) L’avvento dello Smart working non può stravolgere l’elenco dei diritti che spettano legittimamente al lavoratore. servono anzi nuove regole, che vertano sugli orari, così come sugli straordinari, in modo tale da non far diventare il lavoro intelligente da remoto una nuova schiavitù lavorativa alla quale si è sottoposti senza regole, né diritti. Questo, in linea di massima, il pensiero del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, espresso nel corso del Meeting di Comunicazione e Liberazione a Rimini. Smart working: tutela diritti e nuove regole, le parole di Landini (Cgil) Per il sindacalista ... Leggi su termometropolitico

elenabonetti : La priorità è riaprire le scuole. La mia proposta è reintrodurre i congedi straordinari e il diritto allo smart wor… - ItaliaViva : .@elenabonetti : 'Sì al prolungamento dello Smart working e dei congedi straordinari per i genitori nel caso di qua… - sole24ore : Smart working, fuga dagli affitti a San Francisco. E se succedesse anche a Milano? - Gb2002Gb : RT @Gianfranco_ros: Che autunno? Riapriranno le scuole, meno smart working e quindi avremo più persone circolanti, ma con buone probabilit… - 366daniele : RT @DxZagor: DUNQUE RESTATE A CASA, BALLATE SUI BALCONI, BARE FINTE, LO STATO DI POLIZIA, I BONUS MONOPATTINO, LE BICICLETTE, LE PISTE CICL… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working Come lo smart working rende introversi e cambia le relazioni in ufficio InvestireOggi.it Ritorno a scuola, al via oggi i test per bidelli e prof: il 40 per cento sono soggetti a rischio

La data prevista per la riapertura delle scuole, vale a dire il prossimo 14 settembre, secondo le indicazione del ministero dell'Istruzione, si avvicina. A partire da oggi, lunedì 24 agosto, il person ...

Stanze fuori sede, il Covid ferma il caro affitti

Dopo anni in cui accaparrarsi una stanza nelle principali città italiane era diventata per molti studenti e lavoratori ardua impresa, il 2020 registra un’impennata nell’offerta, con picchi che arrivan ...

La data prevista per la riapertura delle scuole, vale a dire il prossimo 14 settembre, secondo le indicazione del ministero dell'Istruzione, si avvicina. A partire da oggi, lunedì 24 agosto, il person ...Dopo anni in cui accaparrarsi una stanza nelle principali città italiane era diventata per molti studenti e lavoratori ardua impresa, il 2020 registra un’impennata nell’offerta, con picchi che arrivan ...