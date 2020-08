Sicurezza negli spazi pubblici e nei luoghi di culto, bando Ue da 12 mln. Domande entro il 24 settembre (Di lunedì 24 agosto 2020) Proteggere gli spazi pubblici e i luoghi di culto è l’obiettivo del nuovo bando lanciato dalla Commissione europea nell’ambito del fondo per la Sicurezza interna (Isf). L’invito a presentare proposte stanzia risorse complessive per 12 milioni di euro per finanziare progetti transnazionali che coinvolgano almeno due soggetti provenienti da almeno due differenti Stati membri europei. I progetti potranno essere presentati da enti pubblici, enti privati con o senza scopo di lucro, nonché organizzazioni internazionali. La scadenza per presentare domanda, attraverso il portale telematico europeo per sviluppare e attuare buone pratiche I progetti potranno favorire lo sviluppo e l’implementazione di buone pratiche per un migliore utilizzo ... Leggi su ildenaro

regionetoscana : Manca #sangue, negli #ospedali della #Toscana come nel resto d'Italia. È possibile donarlo in piena sicurezza e se… - ItaliaNostra_LO : RT @LIMEN_it: Chi si ricorda il clima temperato del bel Paese negli anni '80, prima della degenerazione dei parametri climatici che hanno c… - peterkama : La Generalitat de Catalunya proibisce le riunioni di oltre 10 persone, che siano in ambito privato o pubblico. Res… - Travagliato : @GermanoDottori @LuigiDiver86 @LiaQuartapelle @navalny Negli Stati Uniti che tanto ami e ammiri, gli evasori fiscal… - Donato12428983 : RT @laltrodiego: @PaolaTavernaM5S #Taverna, sei una tonta. Hai appena certificato che il disastro sanitario negli #Hotspot, la fuga con ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza negli San Lorenzo in Campo, Dellonti: “Si tornerà a scuola in totale sicurezza” OltreFano.it TikTok cita in giudizio Trump. "Gli Usa bullizzano il mercato"

La Cina ribadisce il sostegno alle proprie aziende nell'intraprendere le vie legali per salvaguardare i propri diritti e interessi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijia ...

La fuga dei migranti positivi. E scatta il panico in strada

Continuano le violazioni della quarantena nei centri di accoglienza. A Massa, in Toscana, nelle scorse ore è scattato l'allarme per la fuga di un gruppo di migranti in quarantena positivi al Covid da ...

La Cina ribadisce il sostegno alle proprie aziende nell'intraprendere le vie legali per salvaguardare i propri diritti e interessi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijia ...Continuano le violazioni della quarantena nei centri di accoglienza. A Massa, in Toscana, nelle scorse ore è scattato l'allarme per la fuga di un gruppo di migranti in quarantena positivi al Covid da ...