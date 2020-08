Sardegna isola Covid? Per me titoli e numeri non tornano (Di lunedì 24 agosto 2020) Restituzione: “l’azione e l’atto di restituire l’azione, il fatto di venire restituito”. Una parola insieme al suo significato, che si potrebbero – e sottolineo potrebbero – utilizzare per “leggere” quanto sta avvenendo in Sardegna, travolta da un sensazionalismo che ha creato un effetto boomerang devastante: prenotazioni cancellate, dita puntate contro gli untori, caccia alla definizione più “temibile” per l’isola quando si parla di contagi per Coronavirus. Alcuni esempi: “Virus, la Sardegna spaventa”, “Coronavirus in Sardegna, da isola Covid-free al rischio chiusura”. Eppure non torna. Ho in mano un quotidiano datato sabato 22 agosto che riporta i seguenti dati dall’Ansa: ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo il nuovo boom di contagi in Sardegna, 81 quelli registrati ieri, e le polemiche sugli attacchi all'isola, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha scritto ai capigruppo dell'Assemble ...

