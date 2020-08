Quando il taglio dei parlamentari piaceva a tutti: da Bozzi a Renzi i tentativi falliti di riforma (Di lunedì 24 agosto 2020) Manca ormai meno di un mese al referendum del 20 e 21 settembre, con cui i cittadini decideranno se confermare il taglio dei parlamentari: un tema su cui si scontrano le forze politiche e i comitati che fanno campagna per il “Sì” o per il “No”. Ma non è la prima volta in cui viene avanzata una riforma che punta a ridurre il numero di deputati e senatori. I precedenti ci sono e provengono anche da forze politiche di schieramento opposto, che però spesso proponevano – oltre al taglio dei parlamentari – un pacchetto di riforme più ampio, che modificava il ruolo e la composizione delle due Camere. A ripercorrere la storia di questi tentativi di riforma (sempre falliti), citando alcuni ... Leggi su tpi

verso_il_fronte : @donnadimezzo Per carità ma la filiera dell'argomentazione è sempre la solita. E un taglio a pezzi, quando non puoi… - agntfisher : ho deciso che la prossima volta che andrò dalla parrucchiera, tra due mesi credo??? ovvero quando la frangia sarà a… - SacchiGg : RT @MarioScelzo1: Ho deciso che voterò no al referendum sul taglio dei parlamentari. Mi riprometto di spiegare per bene le motivazioni più… - Rosapeli1 : RT @Franco32656300: @LucianoOgnibene @CinziaSally Si Luciano su questo sono perfettamente d'accordo.Esiste un livello tecnico di discussion… - Agenpress : Taglio parlamentari. Siragusa (M5s). Voterò 'No' e altri faranno come me -

Ultime Notizie dalla rete : Quando taglio Quando il taglio dei parlamentari piaceva a tutti: da Bozzi a Renzi i tentativi falliti di riforma TPI Taglio parlamentari, Di Maio: “Inizia un percorso. Poi legge elettorale

“Il taglio dei parlamentari è l’inizio di un percorso”. Luigi Di Maio, con una diretta Facebook domenicale, è intervenuto nel dibattito sul referendum per la riduzione degli eletti e ha rilanciato il ...

Oggi compie 158 anni la Lira, la moneta che unificato l’Italia

Buon compleanno Lira. La moneta italiana compie oggi 158 anni. Infatti era il 24 agosto 1862 quando la legge Pepoli sancì la piena unificazione monetaria. Come per la bandiera tricolore la scelta di u ...

“Il taglio dei parlamentari è l’inizio di un percorso”. Luigi Di Maio, con una diretta Facebook domenicale, è intervenuto nel dibattito sul referendum per la riduzione degli eletti e ha rilanciato il ...Buon compleanno Lira. La moneta italiana compie oggi 158 anni. Infatti era il 24 agosto 1862 quando la legge Pepoli sancì la piena unificazione monetaria. Come per la bandiera tricolore la scelta di u ...