Pensione a 59 anni | quali alternative all’opzione donna troppo penalizzante?

Anche se la Pensione con il regime sperimentale opzione donna offre la possibilità, per le lavoratrici dipendenti ed autonome, di anticipare effettivamente la Pensione rispetto al trattamento di vecchiaia di 8 o 9 anni, sicuramente prevede una penalizzazione che risulta accettabile solo quando l'anticipo è davvero corposo. Non conviene, infatti, accettare l'opzione donna quando il reale anticipo che permette, magari rispetto alla Pensione anticipata, è solo di un paio di anni. Pensione a 59 anni Una lettrice scrive: Ho 59 anni e 40 anni di contributi. Potrei uscire dal mondo del lavoro anche subito visto che sono in possesso dei requisiti per accedere alla ...

