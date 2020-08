Palermo, le strategie di mercato: non si molla Corazza, serve almeno un rinforzo per reparto (Di lunedì 24 agosto 2020) Il mercato del Palermo entra nel vivo.I rosanero devono completare l'organico da mettere poi a disposizione di mister Roberto Boscaglia che questa sera partirà alla volta di Petralia Sottana con tutta la squadra per dare inizio al ritiro pre-campionato. Al momento ci sono sette slot liberi per completare la lista dei 25 calciatori, si valuta però di conservarne un paio per possibili colpi dell'ultimo minuto. Il tecnico gelese insieme alla dirigenza, come riporta l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', avrà bisogno di almeno un rinforzo per reparto considerando che gli uomini a centrocampo sono al momento solo due.L'obiettivo principale del Palermo è in questo momento trovare un attaccante di razza, il cosiddetto bomber che potrà garantire quei ... Leggi su mediagol

Migranti, Sicilia: Musumeci, mia ordinanza è in materia sanitaria, competenza della regione

PALERMO – «Questo mio provvedimento arriva solo adesso, perché abbiamo atteso per mesi che il governo nazionale si desse una strategia. Ma abbiamo capito che la risposta da Roma è fatta di silenzi e o ...

Migranti, Musumeci va al braccio di ferro col Viminale sullo sgombero. "Impugnativa? Vedremo cosa deciderà la magistratura"

Sulla questione migranti e il sovraffollamento dei centri di accoglienza in Sicilia, è braccio di ferro tra il governatore Nello Musumeci e il Viminale. Il primo assicura e mette per iscritto in un'or ...

