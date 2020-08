Olanda, troppa aggressività in amichevole: squadra abbandona il campo (Di lunedì 24 agosto 2020) Incredibile quanto accade in Olanda. Protagoniste Katwijk ed FC Eindhoven impegnate sabato in un match amichevole. La partita, dopo un avvio intenso e ricco di falli, è stata sospesa e non è più ricominciata. Il motivo? L'FC Eindhoven ha deciso di abbandonare il match per... troppa aggressività dei rivali.Olanda, troppa aggressitvità: l'FC Eindhoven lascia il campocaption id="attachment 1011409" align="alignnone" width="622" Olanda Katwijk FC Eindhoven (twitter FC Eindhoven)/captionA fare un resoconto dettagliato di quanto accaduto è lo stesso FC Eindhoven che tramite i propri canali ufficiali ha spiegato cosa è avvenuto in quei 44 minuti di gioco prima dello stop della gara. "La partita è iniziata ... Leggi su itasportpress

