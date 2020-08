Migranti, anche De Luca è con Nello Musumeci: “Tutti uniti contro Roma” (Di lunedì 24 agosto 2020) L’ordinanza per l’espulsione di tutti i Migranti dalla Sicilia incassa plausi da parte del Centrodestra. Mentre per il Movimento 5 Stelle è “farneticante”. E il Papa accusa: “I profughi deceduti in mare sono vittime della cultura dello scarto”. L’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci – che determina l’espulsione dalla regione di … L'articolo Migranti, anche De Luca è con Nello Musumeci: “Tutti uniti contro Roma” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

