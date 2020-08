Microsoft, Xbox e Phil Spencer sostengono Epic Games nella causa legale contro Apple (Di lunedì 24 agosto 2020) La battaglia tra Epic Games e Apple che è ormai sfociata in una vera e propria causa legale è andata decisamente oltre la sola questione rimozione di Fortnite assumendo tutti i contorni di una guerra almeno in parte di principio anche se gli interessi economici sono ovviamente un elemento impossibile da ignorare del contenzioso.Epic e il CEO, Tim Sweeney, hanno colto l'occasione per criticare apertamente le commissioni del 30% di Apple arrivando ad accusare la compagnia di Cupertino di aver dato vita a un vero e proprio monopolio. Dall'altra pare la mela morsicata ha reagito duramente pianificando addirittura di togliere l'accesso ai dev tool agli sviluppatori di Epic e lasciando aperta la porta alla rimozione di tutti i titoli che ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Microsoft sta con #EpicGames. #Apple è accerchiata? #FreeFortnite #Xbox - adittileo : Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 itemprop= name Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 - adittileo : Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 itemprop= name Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 - leafb71 : Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 itemprop= name Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 - leafb71 : Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 itemprop= name Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Xbox Nuovo Microsoft Store su Xbox: più veloce e con interfaccia rivista Hardware Upgrade Microsoft si schiera a difesa di Epic Games contro Apple

La battaglia tra Epic Games e Apple continua ormai da settimane, e anzi si arricchisce di nuovi risvolti giorno dopo giorno, coinvolgendo altre compagnie. In particolare, la compagnia di Xbox si è sch ...

Rumour: Microsoft sta valutando di non pubblicare Halo Infinite su Xbox One

I fan hanno aspettato per anni e quando 343 Industries ha finalmente mostrato Halo Inifnite, è comunque riuscito a deludere i giocatori. E non tanto per il gameplay, ma per gli aspetti tecnici che non ...

La battaglia tra Epic Games e Apple continua ormai da settimane, e anzi si arricchisce di nuovi risvolti giorno dopo giorno, coinvolgendo altre compagnie. In particolare, la compagnia di Xbox si è sch ...I fan hanno aspettato per anni e quando 343 Industries ha finalmente mostrato Halo Inifnite, è comunque riuscito a deludere i giocatori. E non tanto per il gameplay, ma per gli aspetti tecnici che non ...