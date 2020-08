Maltempo in Veneto: colpiti 45 comuni, dichiarato lo stato di crisi (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Presidente della Regione Veneto, con un proprio decreto, ha formalizzato la dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in varie parti del territorio tra sabato e domenica. Il provvedimento, si legge in una nota, si è reso necessario per fronteggiare le conseguenze verificatesi a seguito di intense precipitazioni temporalesche, vento molto forte e grandinate che hanno causato danni nei territori provinciali di Belluno, Verona, Vicenza e Padova. Nel pomeriggio di sabato 22, rileva il decreto, violenti temporali hanno colpito l’area dolomitica della provincia di Belluno, causando colate di fango e, a causa del forte vento, lo scoperchiamento e il danneggiamento di alcune abitazioni. I forti temporali di domenica ... Leggi su meteoweb.eu

Tg1Raiofficial : Violento nubifragio in Veneto. Nel video le strade di Verona completamente sommerse da acqua e grandine. Un uomo ri… - carlosibilia : Vicino agli amici Veneti con tutti i mezzi possibili. Ieri fino alle 19 erano già 120 gli interventi dei… - ilriformista : Le impressionanti immaggini e video del maltempo a #Verona - tersasenzae : RT @catlatorre: Il maltempo che ieri ha allagato metà Veneto dovrebbe quantomeno zittire chi ancora oggi nega gli effetti DISASTROSI dei ca… - Copagri_Veneto : RT @Agricolae1: @Copagri : #MALTEMPO, NELLE CAMPAGNE VENETE DANNI PER MILIONI DI EURO A CAUSA DELLA TROMBA D’ARIA - Agricolae -