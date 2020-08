LUKASHENKO E I 940 MILIONI DI DOLLARI PER IL LOCKDOWN: ECCO LE PROVE IN ESCLUSIVA! (Di lunedì 24 agosto 2020) È dallo scorso mese di Gennaio, con l’introduzione in Italia dello stato d’emergenza da parte del Governo di Giuseppe Conte, che mi sento in guerra, letteralmente catapultato notte e giorno in una trincea. Mi sento in guerra non certo contro un “virus” o un nemico invisibile, ma contro un Governo totalmente eterodiretto da forze e poteri molto pericolosi che hanno messo in scena un vero e proprio colpo di stato globale finalizzato alla progressiva riduzione e cancellazione della democrazia, della libertà e dei diritti civili, alla repressione di qualsiasi dissenso e all’instaurazione di una dittatura mondiale tecnocratico-sanitaria che definire di stampo orwelliano sarebbe un complimento. Tale piano, che va avanti indisturbato già da molti anni, si pone purtroppo anche altri obiettivi, ma ve ne parlerò in un altro ... Leggi su databaseitalia

Ultime Notizie dalla rete : LUKASHENKO 940 Il gran circo dei leader negazionisti (che poi si sono presi il Covid) Linkiesta.it Bielorussia: l'Ue non riconosce il voto del 9 agosto, ma anche la Cina appoggia Lukashenko

È netta la posizione dell'Unione Europea sulla situazione in Bielorussia, con il disconoscimento del risultato del voto del 9 agosto che ha visto la riconferma del presidente Alexander Lukashenko alla ...

FMI ALLA BIELORUSSIA: 940 MILIONI DI DOLLARI SE FATE COME L’ITALIA - TG #Byoblu24

Una ONG preoccupata dei diritti umani violati da Lukashenko Vi riveliamo inoltre un fatto che i nostri nemici tacciono: il Combined Air Operation Center della NATO è una ONG pacifista che si occupa di ...

