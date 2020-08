Luca Bizzarri sarà social media manager di Carlo Calenda per 24 ore (Di lunedì 24 agosto 2020) “Ti ho mandato user e password. Fino a domani sei social media manager ad honorem. Regolati”. Il passaggio di consegne è stato ufficializzato da un tweet: per 24 ore i post scritti dall’account di Carlo Calenda saranno pensati e scritti da Luca Bizzarri.Daje. Ti ho mandato user e password. Fino a domani sei SMM ad honorem. Regolati. https://t.co/C6wxPNVHa2— Carlo Calenda 🇮🇹🇪🇺 (@CarloCalenda) August 24, 2020La decisione di affidare all’attore la gestione del social ad interim nasce dopo uno scontro a colpi di tweet. L’ex ministro è stato criticato da Bizzarri per un messaggio, postato in ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Luca Bizzarri sarà social media manager di Carlo Calenda per 24 ore - MICIO7BEAR : RT @HuffPostItalia: Luca Bizzarri sarà social media manager di Carlo Calenda per 24 ore - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Luca Bizzarri sarà social media manager di Carlo Calenda per 24 ore - GioFrezzetti : RT @HuffPostItalia: Luca Bizzarri sarà social media manager di Carlo Calenda per 24 ore - Ama_Lella : RT @HuffPostItalia: Luca Bizzarri sarà social media manager di Carlo Calenda per 24 ore -