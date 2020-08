Lea Michele è mamma di un bambino dal doppio nome, il lieto evento dopo mesi mediaticamente orribili (Di lunedì 24 agosto 2020) dopo mesi molto difficili dal punto di vista mediatico, Lea Michele può guardare con speranza al futuro: l'attrice e cantante è diventata mamma del suo primo figlio, un maschietto, nato dal matrimonio con l'imprenditore Zandy Reich. Il piccolo, come conferma la rivista People, si chiama Ever Leo ed è nato il 20 agosto scorso: lo ha annunciato un rappresentante dell'ex star di Glee. La Michele aveva annunciato sui social la sua gravidanza a maggio: si tratta del primo figlio avuto dal marito, proprietario di un'azienda di abbigliamento che ha sposato nel 2019 dopo due anni di frequentazione. https://www.instagram.com/p/B sZHDmlqdw/ La nascita del bambino arriva dopo mesi mediaticamente ... Leggi su optimagazine

