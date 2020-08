“Kim Jong-un è in coma, poteri alla sorella”. E’ davvero così? (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – Il “brillante compagno” è in coma? Stando a quanto riportato dal quotidiano di Seul Korea Herald e rilanciato da buona parte dei media, parrebbe proprio di sì. Kim Jong-un è in fin di vita e alcuni suoi poteri sarebbero già passati di mano, delegati alla sorella Kim Yo-Jong. Quest’ultima è una figura emersa in particolare negli ultimi due anni, perché sovente ha sostituito il fratello durante gli incontri internazionali. Una visibilità notevole che dunque, stando agli attenti (e spesso fallaci) analisti delle questioni nordcoreane, ne evidenzia l’irresistibile ascesa. Eppure, come noto, non è affatto la prima volta che corrono e si rincorrono voci sullo stato di salute del leader di ... Leggi su ilprimatonazionale

LaStampa : “Kim Jong-un in coma, i poteri della Corea del nord alla sorella” - Adnkronos : '#KimJongun è in coma, potere alla sorella' - SkyTG24 : Nord Corea, ex diplomatico di Seul: 'Kim Jong-un in coma, la sorella al comando' - nauardo : RT @klaatu29: 'Kim Jong Un è in coma'. Beh, un netto miglioramento rispetto a un mese fa, quando era morto. - 1NessunaE100000 : RT @ExplorerLento: Kim Jong Un in coma. Entro questo aprile potrebbe essere la sorella a passare alla guida del paese. #KimJongUn -

