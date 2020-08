Giugliano, sorteggiato l’ordine di candidati sindaco e liste sulla scheda elettorale (Di lunedì 24 agosto 2020) È stato effettuato il sorteggio per decretare l’ordine dei candidati e delle liste sulla scheda elettorale per le amministrative del 20 e 21 settembre. Il sorteggio è stato effettuato al Comune di Marano. Questo l’ordine: Antonio Poziello Antonio Poziello sindaco Città in movimento Orizzonti Sviluppo e territorio Europa verde Italia Viva Giugliano unita Giugliano libera … L'articolo Giugliano, sorteggiato l’ordine di candidati sindaco e liste sulla scheda elettorale Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano sorteggiato Serie A – Svelata la data del sorteggio del calendario, cerimonia in via telematica: i dettagli MondoNapoli