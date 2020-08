F1, Marko: "Verstappen può ancora diventare campione del mondo" (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA - " Verstappen può ancora diventare campione del mondo, questo è il nostro obiettivo per la stagione ". Queste le parole di Helmut Marko che rivela l'obiettivo della Red Bull dopo le prime sei ... Leggi su corrieredellosport

Finché c’è vita c’è speranza. Un antico adagio che Helmut Marko continua ad alimentare per quel che riguarda le possibilità iridate di Max Verstappen. Il talent scout della Red Bull ...No alla radio e no alla telemetria, perché “ormai la F1 è più vicina di Google alla guida autonoma”. Così Helmut Marko intervistato dal settimanale tedesco Der Spiegel ha sottolineato che il Circus ve ...