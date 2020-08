Emiliano con il ministro Costa in visita alla foresta umbra (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato alla visita istituzionale nel Parco Nazionale del Gargano con il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Per l’occasione l’Ente Parco ha organizzato un incontro nel territorio di Monte Sant’Angelo, nella sede del reparto Carabinieri Biodiversità di foresta umbra. pc/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

