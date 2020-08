Elisa, uccisa dall'amico respinto: i funerali a un anno di distanza dal delitto (Di lunedì 24 agosto 2020) Un dramma senza fine, quello della famiglia di Elisa Pomarelli , la 25enne uccisa un anno fa dall'amico Massimo Sebastiani , 'rea' di aver respinto le sue avances. L'ennesimo episodio di ... Leggi su leggo

Corriere : Elisa Pomarelli, oggi i funerali: «Il suo omicidio non verrà giudicato come un femminic... - Corriere : «L’Italia non riesce a tutelare adeguatamente le donne lesbiche, anche al momento di scrivere le leggi» - Paolameno : RT @anna_salvaje: La ricordate Elisa? La donna uccisa dal 'gigante buono' che non accettava il suo no? Per il Merdino della sera non è stat… - felicia_it : RT @nonunadimeno: Dopo un anno, oggi i funerali di #ElisaPomarelli. Per l'assassino processo con rito abbreviato, non riconosciuta l'aggrav… - spiderenne : RT @anna_salvaje: La ricordate Elisa? La donna uccisa dal 'gigante buono' che non accettava il suo no? Per il Merdino della sera non è stat… -