Coman Juventus | l’esterno ringrazia la dirigenza bianconera

Coman Juventus – Il mattatore del match della finale di Champions League, vinta dal Bayern Monaco,h speso parole cariche di stima anche nei confronti della sua ex squadra. Il club di Andrea Agnelli ha ceduto il francese nell'operazione di mercato che ha portato Douglas costa all Continassa. Juventus: il ringraziamento di Coman Serata straordinaria, specialmente per me che ho segnato questo gol. Complimenti al Psg per la gran finale disputata. Un po' dispiace per loro, ho ancora amici a Parigi, ma questa era la finale ed è andata così. Il nostro segreto? L'allenatore Flick, ci ha dato serenità e fiducia, ci ha dato il gioco giusto, è stato molto bravo.

