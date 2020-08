Bayern, il ds Salihamidzic: “Con questo gruppo possiamo vincere ancora tanto” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha commentato a Radio Punto Nuovo la vittoria da parte del club bavarese della Champions League: “La squadra ha meritato davvero tanto la Champions: siamo tutti contenti. Abbiamo un gruppo che ha ancora tanto potenziale e che può continuare a vincere nei prossimi anni. Flick si sta già dimostrando uno dei migliori allenatori al mondo”. Alla domanda sul perché le italiane faticano in Europa, questa la risposta del ds: “Non saprei. Juventus ed Inter si sono dimostrate due squadre ottime, con grandissimi allenatori sulle rispettive panchine. Adesso vedremo in particolare Pirlo cosa farà sulla panchina dei bianconeri. Da ex Juve, spero che il club possa continuare a fare bene in campionato e credo che riuscirà ... Leggi su alfredopedulla

