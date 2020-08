Bari, ufficiale l’addio di Vivarini: il tecnico non è stato confermato (Di lunedì 24 agosto 2020) Vincenzo Vivarini non guiderà il Bari nella prossima stagione di Serie C.L'avventura del tecnico abruzzese sulla panchina dei galletti è terminata con il ko nella finale dei play-off contro la Reggiana. L'addio era ormai nell'aria, tanto che da tempo attorno al nome dell'allenatore ex Empoli ed Ascoli aleggiavano altri club. Tra questi, anche il Palermo, che qualche settimana fa ha poi optato per l'ingaggio del siciliano Roberto Boscaglia, che ha messo un punto alla parentesi alla Virtus Entella. L'ufficialità della rottura tra Vincenzo Vivarini e la società pugliese è invece arrivata soltanto oggi. A prendere il suo posto sarà Gaetano Auteri. Di seguito il comunicato."SSC Bari comunica la decisione di non confermare Vincenzo Vivarini alla ... Leggi su mediagol

