Barbara D’urso: mostra l’anello di fidanzamento, ma qualcosa non torna (Di lunedì 24 agosto 2020) Tra un ballo e una nuova ricetta Barbara D’Urso mostra un anello, un regalo. Ma di chi? La conduttrice Mediaset non dà nessun nuovo indizio. Che sia stata un’estate fortunata anche in amore per Carmelita? Mano in bella vista, smalto rosso e un anello vistoso, tempestato di pietre (preziose?) che non passa certo innoservato. Del resto Barbara D’Urso ama indossare gioielli e bijoux sempre molto colorati anche duranteArticolo completo: Barbara D’urso: mostra l’anello di fidanzamento, ma qualcosa non torna dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

vecchiapaza : Sinceramente sto invidiando le vacanze di Barbara D’Urso - GiorgioGerardi1 : RT @FabrizioDelpret: “Il virus alla fine quest’estate è rimasto sopito, ma è pronto a colpire con più violenza con l’arrivo dell’autunno”.… - clalurid74 : RT @FabrizioDelpret: “Il virus alla fine quest’estate è rimasto sopito, ma è pronto a colpire con più violenza con l’arrivo dell’autunno”.… - Giuliarondina20 : RT @FabrizioDelpret: “Il virus alla fine quest’estate è rimasto sopito, ma è pronto a colpire con più violenza con l’arrivo dell’autunno”.… - Che22peace71 : RT @FabrizioDelpret: “Il virus alla fine quest’estate è rimasto sopito, ma è pronto a colpire con più violenza con l’arrivo dell’autunno”.… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia