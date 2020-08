Ballando con le Stelle 2020: tamponi tutte le settimane per garantire «una vera edizione» (Di lunedì 24 agosto 2020) Alessandra Mussolini e Maykel Fonts “Siamo come le squadre di calcio”. Milly Carlucci definisce così Ballando con le Stelle ai tempi del Coronavirus. La nuova stagione dello show di Rai 1, slittata in autunno proprio a causa della pandemia, partirà sabato 12 settembre, nel rispetto delle regole imposte per far fronte all’emergenza, garantendo però – sottolinea la conduttrice – “una vera edizione”. Per questa ragione, l’obbligo – quando Ballando doveva andare in onda a marzo – di far ballare le coppie (ecco chi sono) senza alcun tipo di contatto viene meno. Ogni settimana, fino al termine di questa quindicesima edizione, tutti – tra conduttrice, concorrenti, maestri, giurati e l’intera squadra ... Leggi su davidemaggio

StraNotizie : Rivoluzione a Ballando con le Stelle dopo 15 anni: ecco 3 grosse novità - fabiofabbretti : #BallandoConLeStelle: tamponi tutte le settimane per garantire «una vera edizione» - prestia_fabio : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020, in arrivo l'antigiuria - federicomyangel : RT @fvnzioniamo: appena scoperto che la muss0lin1 è nel cast di ballando con le stelle mai seguito sta cessata di programma ma sono comunqu… - mauro_crescenzo : Ballando con le stelle, polemiche sul cast: «Che delusione, bocciatela subito» -