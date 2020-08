Stefano Bollani, un alieno sul lago (Di domenica 23 agosto 2020) Si appoggia sul pelo dell’acqua come un cigno di ‎Čajkovskij. Il pianoforte del compositore Stefano Bollani apre le sue ali e dà vita a uno straordinario spettacolo dalla duplice bellezza. Perché l’incanto si moltiplica, quando la musica si unisce alla natura. È accaduto sabato 22 agosto in Abruzzo, sulle acque del lago di Campotosto.È una barca a remi a condurlo sulla piattaforma galleggiante. Gli occhi sono tutti su di lui e le aspettative sono tante per il suo “Piano Solo”. A vogare c’è una donna: un cigno fra i cigni. Nessun dettaglio è stato trascurato per il momento clou del “Festival Abruzzo dal Vivo 2020”. Persino l’acqua sembra essersi addomesticata, prima che le sue mani salutino i presenti seduti sul prato: mille persone in ... Leggi su huffingtonpost

