Sicilia, Musumeci: "Chiudo hotspot e centri di accoglienza" (Di domenica 23 agosto 2020) Il governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci ha firmato questa mattina un'ordinanza senza precedenti con cui dispone la chiusura e lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esistenti della Sicilia, incluso quello ormai al collasso di Lampedusa.L'annuncio del governatore Siciliano era arrivato ieri sera con un post su Facebook in cui aveva attaccato non soltanto il governo centrale, ma anche l'Unione Europea:La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si ... Leggi su blogo

