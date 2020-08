Prove di Serie C per la Turris: domani il raduno al Liguori (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Parte domani la nuova stagione della Turris, la prima dopo quasi 20 anni tra i professionisti. Oggi la società di Torre del Greco ha reso noto i convocati del raduno pre campionato che si terrà allo stadio Liguori. L’impianto della città del corallo, dopo i lavori di manutenzione per l’iscrizione al campionato di Lega Pro, è al massimo dello splendore. Alla corte di mister Fabiano i corallini scenderanno in campo alle ore 17. Tra i convocati spuntano anche gli ultimi due colpi di mercato registrati negli scorsi giorni all’ombra del Vesuvio come l’ex Empoli, Franco Signorelli, a centrocampo e l’ex Casertana, Pasquale Rainone, in difesa. Mentre tornano a calcare l’erba del Liguori anche ... Leggi su anteprima24

francyb47604842 : @RadioSavana Gli hanno insegnato che cosa dire alle donne italiane !!! Noi siamo occidentali per cui poco serie! !!… - GottardiCom : @eliminami Sarebbe bello se facessi un tweet o una serie di post su instagram con le varie prove sui celson?????? - Michael24123838 : @MRC_uscITA Non ha studiato virologia, non ha studiato epidemiologia, non ha studiato medicina, non ha studiato nie… - RacingFede : Terminato il Venerdì di prove libere del @DTM al @Lausitzring_de e come da pronostico le @audisport RS5 sembrano im… - Andrea06714 : @CalaminiciM Billioner: della serie @Dio c'è. C'ho le prove. -

Ultime Notizie dalla rete : Prove Serie Prove di Serie C per la Turris: domani il raduno al Liguori anteprima24.it Serie A Femminile. Pink Bari-Napoli 1-0. Beffa per le azzurre, sconfitte di rigore all'esordio in massima serie

Lo scontro salvezza nella prima di campionato non sorride al Napoli, che esce sconfitto di rigore sul campo della Pink Bari. Una beffa atroce per la ragazze di Marino, che cercano la via del palleggio ...

Follonica Gavorrano Ferrante saluta e va in prova al Rimini

Davide Ferrante ha salutato il Follonica Gavorrano. Almeno per il momento il giovane difensore si sta allenando col Rimini, anche’esso in Serie D. Il Rimini Calcio ha ufficializzato la lista dei 24 co ...

Lo scontro salvezza nella prima di campionato non sorride al Napoli, che esce sconfitto di rigore sul campo della Pink Bari. Una beffa atroce per la ragazze di Marino, che cercano la via del palleggio ...Davide Ferrante ha salutato il Follonica Gavorrano. Almeno per il momento il giovane difensore si sta allenando col Rimini, anche’esso in Serie D. Il Rimini Calcio ha ufficializzato la lista dei 24 co ...