Orso aggredisce carabiniere in Trentino | catturato dopo qualche ora

Nella serata di ieri un Orso ha ferito un carabiniere ad Andalo, in Trentino. L'Orso, un esemplare di 121 chili e circa due anni e mezzo di eta', con ogni probabilità M57, ha aggredito il militare, che stava facendo una breve escursione, buttandolo a terra e provocandogli diverse ferite. Il governatore Maurizio Fugatti ne ha quindi disposto la cattura, che e' stata effettuata nel cOrso della notte, mentre il plantigrado si alimentava in alcuni cassonetti. L'Orso è stato trasportato al recinto di Casteller.

ANDALO. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 di ieri, 22 agosto, lungo la passeggiata che gira attorno al lago di Andalo, la vittima, un carabiniere di 24enne si trovava assieme a un’altra persona ...

Orso M49 tra fughe e perdita collare, ora è libero

L'Orso M49 e' ritornato completamente libero. Il radiocollare che inviava ai forestali la sua posizione e' stato perso o forse l'animale e' riuscito a strapparselo. Il plantigrado di quasi quattro ann ...

